14 mænd er anholdt efter skyderi lørdag i Rungsted, hvor en 20-årig blev dræbt, oplyser Nordsjællands Politi.

En 20-årig mand fra Nivå er afgået ved døden, og yderligere fire er blevet såret ved et skyderi i Rungsted i Nordsjælland lørdag aften. Familien til den dræbte er underrettet.

Det oplyser politiinspektør ved Nordsjællands Politi Lau Thygesen i en pressemeddelelse udsendt kort efter et pressemøde lørdag aften.

- Det viser sig ved ankomsten til stedet, at flere var ramt af skud. Vi har konstateret, at én person er dræbt. Fire er såret og indbragt på hospitalet, siger han på pressemødet.

Han oplyser, at politiet har foretaget anholdelser i sagen, men stadig leder efter gerningsmænd i området. Nordsjællands Politi kan lidt før klokken 23 oplyse, at 14 mænd i alderen 20 til 32 år er anholdt.

Deres tilknytning til sagen "skal nu undersøges nærmere".

Ifølge Lau Thygesen er det politiets "arbejdstese", at skyderiet er resultatet af et sammenstød lørdag aften mellem to lokale grupperinger.

Det bygger blandt andet på personkredsen.

Intet tyder på, at nogen udenforstående er blevet ramt. De ramte er fire mænd i alderen 20 til 27 år. Ingen af dem er i livstruende tilstand, bekræfter Nordsjællands Politi. Betjente er til stede der, hvor de er indlagt til behandling.

Ifølge Lau Thygesen er skyderiet muligvis en reaktion på noget, der er sket tidligere på aftenen.

- Noget tyder på, at det her er en anden bølge, hvor man valgte at bruge skydevåben, siger Lau Thygesen.

- Vi har en formodning om, at der har været en træfning eller et møde inden.

Han efterlyser hjælp fra borgere, der har observeret et optrin eller lignende i området.

Nordsjællands Politi har oplyst, at man klokken 18.03 modtog en melding om skud på Rungsted Strandvej.

Et vidne har fortalt B.T., at mindst en person var ramt af skud i hovedet, mens mindst en anden var ramt i benet.

Ud over at politiet arbejder ud fra tesen, at der var tale om sammenstød mellem lokale grupperinger, vil Lau Thygesen lørdag aften ikke fortælle mere om ofre eller potentielle mistænkte.

Han understreger dog, at hvis politiets tese er sand, er der tale om en pludselig opblusning af lokale konflikter.

- Vi har haft en lang periode med ro på. Der har ikke været meget aktivitet. Desværre opstår det pludseligt. Der har ikke været nogle indikationer på, at det her har været på vej, siger Lau Thygesen.

Politiet leder lørdag aften stadig intensivt efter potentielle gerningsmænd, der muligvis gemmer sig i området omkring skyderiet.

Derfor opfordrer Lau Thygesen også beboere i området til at blive hjemme, medmindre de har en bestemt grund til at forlade hjemmet.

