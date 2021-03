Efter et voldsomt knivangreb, hvor en beboer på et bosted var i livsfare, er 20-årig dømt for drabsforsøget.

En 20-årig mand er torsdag eftermiddag dømt til anbringelse på en sikret psykiatrisk afdeling.

Manden dømmes for et drabsforsøg med kniv på en anden beboer fra det bosted, hvor han selv boede i maj 2016.

Dommen blev afsagt i en domsmandsret ved Retten i Hillerød.

Natten til lørdag den 16. maj 2020 slog en medarbejder alarm på bostedet Smørumgaard.

Et angreb med kniv havde fundet sted.

Det var en beboer på stedet, som begik angrebet mod en anden beboer som er i slutningen af 40erne.

Den 20-årige stak offeret flere gange med en steakkniv i både hals, ryg og bryst, mens han sagde "du skal dø nu".

Da offeret forsøgte at flygte, fulgte den 20-årige efter ham og slog manden med adskillige knytnæveslag og sparkede ham i hovedet og på kroppen, mens han sagde "hvorfor dør du ikke".

Den sårede mand blev bragt til behandling på Rigshospitalet med et livsfarligt 10 centimeter dybt stiksår i halsen og andre mindre stiksår andre steder på kroppen.

Den 20-årige bliver torsdag også dømt for tidligere at have udøvet vold og trusler mod andre beboere og personale på bostedet som ligger i Smørum.

Han har blandt andet taget halsgreb og sparket en pædagogmedhjælper i hovedet og truet en anden beboer på livet med ordene "inden for de næste to uger har du fået to kugler for panden".

Ifølge anklager Jacob Dreist kendte retten ham skyldig i alle forhold i anklageskriftet med undtagelse af et forsøg på at nikke skaller på en medarbejder på bostedet. Det blev han frifundet for.

Den 20-årige har siddet varetægtsfængslet på en psykiatriske afdeling siden grundlovsforhøret i maj 2020.

Han vælger at modtage dommen.

/ritzau/