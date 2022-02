En 20-årig mand måtte natten til søndag overnatte i detentionen, efter at han i beruset tilstand forsøgte at starte et slagsmål på en bar i Klostergade i Aarhus midtby.

Det oplyser Østjyllands Politi til B.T.

»Han har chikaneret flere gæster og en dørmand ved at slå og skubbe dem på flere forskellige måder,« fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Bo Christensen

Hændelsen resulterede i, at politiet blev tilkaldt, og at han omkring klokken 02.07 blev anholdt og sigtet for overtrædelse af resturationsloven, fortæller vagtchefen.

Herefter blev han taget med til politigården for at sove rusen ud.

Ingen kom til skade ved hændelsen, oplyser vagtchefen. Den unge mand kan dog nu se frem til en bøde.

Grunden til, at han er blevet sigtet for brud på resturationsloven og ikke ordensbekendtgørelsen, skyldes, at hændelsen fandt sted inde på selve restaurationen og ikke ude på gaden.