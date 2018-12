Historisk hårde domme skaber politisk uenighed: »Det er en nødvendighed for at stoppe banderne,« mener retsordfører.

Inden for den sidste uge er to personer blevet idømt til sammen 40 års fængsel for drab og drabsforsøg begået i verserende bandekonflikter, og i maj udløste to drabsforsøg en dom på 20 års fængsel til et højtstående LTF-medlem.

De tre hårde domme er en konsekvens af den seneste bandepakke, der gør det muligt for domstolene at fordoble straffen, når kriminaliteten bliver begået som led i en verserende bandekonflikt.

»20 år er en streng straf i dansk sammenhæng, men det er en rimelig straf,« siger Peter Kofoed Poulsen, der er retsordfører i Dansk Folkeparti.

Peter Kofoed Poulsen til bords med Justitsminister Søren Pape (K) (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Peter Kofoed Poulsen til bords med Justitsminister Søren Pape (K) (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Mandag blev et 20-årigt medlem af banden Loyal To Familia idømt 20 års fængsel for drabsforsøg på to betjente i civil, som han troede var medlemmer af den rivaliserende grupperingen Brothas.

Skuddene faldt i september sidste år og blev affyret fra en motorcykel mod to mænd i en gård i Mjølnerparken i København.

De to mænd var betjente, der sad i en civil patruljebil.

Fredag blev den 37-årige tidligere rocker Malik Karim Ali Thorsen dømt for at have dræbt en 30-årig mand med skud i hovedet på en p-plads ved Randers Regnskov.

Drabet fandt sted to dage før jul sidste år. Han blev også idømt 20 års fængsel.

Og i maj blev et højtstående medlem af Loyal to Familia idømt 20 års fængsel for drabsforsøg på to personer. 27-årige Billal Nabil Hassan blev dømt for at affyre 11 skud på Den Røde Plads i Nørrebro i København.

Skuddene ramte to tilfældige personer, men havde ikke en dødelig udgang. Retten fandt, at Billal Nabil Hassan affyrede skuddene som led i den verserende konflikt med Brothas, og lagde vægt på, at de blev affyret i en del af Nørrebro, hvor medlemmer af Brothas er kendt for at holde til.

De lange domme bliver afsagt på baggrund af Straffelovens § 81b, der gør det muligt for domstolene at fordoble straffen for en lang række forbrydelser, hvis de bliver begået som led i en bandekonflikt.

Fakta: Straffeloven § 81 a Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119, 123, 192 a og 244, § 244, jf. § 247, § 245, § 245, jf. § 247, § 246, jf. § 245, § 246, jf. § 245, jf. § 247, § 252, stk. 1, § 260, stk. 1, § 261, stk. 1 og 2, § 266, § 285, stk. 1, jf. § 281, § 286, stk. 1, jf. § 281, og § 288, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten enten anvendes skydevåben eller anvendes våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller begås brandstiftelse omfattet af denne lovs § 180. Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af denne lovs § 180, § 183, stk. 2, og § 237 skal det i almindelighed indgå som en særdeles skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt som nævnt i stk. 1.

I Enhedslisten mener man ikke, at de historisk høje straffe er nødvendige.

»Det er jo faktisk en dobbeltstraf, og vi mener, at den straf, der var i forvejen, er mere passende,« siger Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, og uddyber:

»Vi er optaget af et system, hvor man stopper bandekonflikt, og det gør man ikke nødvendigvis med højere straf. Så det er symbolpolitik, og jeg tror ikke på, det virker. Straffen er for høj.«

Dommene bliver taget vel imod af Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofoed Poulsen:

»Hele ideen med bandepakken er at slå hårdere ned på bandekriminalitet, og hvis der er tale om udenlandske statsborgere, skal de sendes hjem,« siger Peter Kofoed Poulsen.

Er det proportionelt at idømme et bandemedlem 20 år for drabsforsøg, når der i andre sager dømmes 10-12 år for et drab?

»Hvis der er politisk flertal for at sætte straffen op for andre typer kriminalitet, ser vi gerne på det. Men vi har indført bandepakken, fordi der var et akut behov for at sætte hårdt ind over for banderne. Jeg håber også, at dommene har en adfærdsregulerende effekt,« siger han.