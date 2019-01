En ansat hos DB Cargo var ombord på det forulykkede lyntog ICL 210. Efter at have ringet til sin chef ilede han op i forreste ende, hvor han hjalp de tilskadekomne.

Togulykken 2. januar, der kostede otte passagerer i et lyntog livet, har sat sig dybe spor i transportfirmaet DB Cargo.

Jan Wildau, der er vicepræsident i DB Cargo, fortæller, at op mod 30 ansatte modtager krisehjælp.



For det første er der lokomotivføreren i det modkørende godstog, hvorfra en godstrailer efter alt at dømme rev sig løs og forårsagede ulykken.

Togulykke ved Storebæltsbroen onsdag den 2. januar 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)



»Det, jeg kan sige om ham, er, at han har det rigtig skidt, og at han ikke er på arbejde i dag,« siger Jan Wildau.



En anden medarbejder, der er mindst lige så berørt af tragedien, er en civil ansat i DB Cargo, der som privatperson var passager i lyntoget.



Da ulykken indtraf, ringede han som det første til sin arbejdsplads.



»Han kontakter os og siger, at der har været en ulykke, og at et af vores tog måske er involveret. Så siger han: 'Jeg er nødt til at lægge på'. Han vælger af egen drift at gå helt frem i ulykkesområdet og redde dem, han kan,« fortæller Jan Wildau.