Politiet efterlyser lørdag eftermiddag en kun 2-årig pige, der har været forsvundet siden klokken 14.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Pigen er forsvundet fra sit hjem ved Genner, der ligger nord for Aabenraa.

Sydjyllands Politi oplyser til B.T., at pigen har været ude for at lege ved sit hjem, hvorefter hun så er forsvundet.

Vi søger 2 årig pige, der kl. 1400 er forsvundet fra sit hjem ved Genner. Pigen er 90 cm høj, mørkt langt hår, iført rød/pink flyverdragt og pinke gummistøvler. Har du set pigen, så ring 114. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/4zVR2IwZMg — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 24, 2021

Familie og venner har selv ledt i halvanden time. Indtil videre uden held.

»Hun er pludselig væk. Det er i et større, grønt område, hun er forsvundet, så vi har sendt nogle hunde derud,« forklarer vagtchefen ved politikredsen.

Hvis du ser pigen eller har set hende, skal du ringe 1-1-4.

Hun beskrives som 90 centimeter høj med mørkt, langt hår. Hun er iført en flyverdragt i farven rød/pink.

Desuden bærer hun pinke gummistøvler.

