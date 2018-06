Familien til den to år gamle dreng Otto, der druknede i en brønd, fortæller nu, hvordan den forfærdelige ulykke skete i søndags.

I et opslag på sin åbne Facebookprofil fortæller faderen om ulykken, der skete 17. juni på farmoderens gård i byen Krusmølle nær Aabenraa.

»Han var en fantastisk glad, nysgerrig, og vild dreng. Så nysgerrig, at han fik åbnet låget til en brønd, faldt i, og låget lukkede i efter ham,« skriver faderen på Facebook.

Drengens farmor, Nina Meinhardt Loff, fortæller til JydskeVestkysten, at Otto var på besøg på bedsteforældrenes gård sammen med sin far, da ulykken indtraf. Hun fortæller, hvordan Otto gik rundt med de andre på stedet og kiggede på de store maskiner. For den lille dreng var det ifølge farmoderen indbegrebet af 'en dejlig dag.'

Et øjebliks uopmærksomhed var dog desværre nok til, at Otto kunne nå at forsvinde fra sin far og de andre på gården, skriver JydskeVestkysten.

Først frygtede faderen, at Otto var faldet i en sø på ejendommen, men da han ikke kunne finde drengen der, alarmerede familien politiet klokken 16:30. Politiet ledte med politihunde og varmesøgende droner. Imens sad familien på en halvmur og så på.

»Der opstår sådan et slags vakuum, hvor vi sidder der, og øjnene falder på et dæksel ved siden af en septiktank. Det er et let alu-dæksel, fordi det jo ikke må være for tungt for ham, der kommer og tømmer septiktanken. Min mand og søn går hen og tager dækslet af, og der ser min mand de små fødder og Ottos gummisko. Min søn råber højt 'nej', og de får Otto hevet op, men han er død,« fortæller Nina Loff til JydskeVestkysten.

Drengen blev efterfølgende forsøgt genoplivet uden held, og han blev senere erklæret død på Aabenraa Sygehus.

Den chokerede familie får nu hjælp af en krisepsykolog. Otto står nu i en lille kiste på gården. Fredag kørt til en mindehøjtidelighed i Ensted Kirke og derefter hjem til Fyn, hvor der senere på dagen bliver afholdt mindehøjtidelighed i Falen i Odense.

»Savnet er ikke til at bære, vi kan og vil ikke glemme. Han var vores smukke, smukke søn, som for evigt vil være i vores og resten af familiens hjerter,« skriver faderen på Facebook.

Onsdag valgte familien at dele sin historie og en lille video med sønnen på det sociale medie.

Farmoderen fortæller til JydskeVestkysten, at familien ikke magter at fortælle historien én million gange. Derfor har de valgt at fortælle deres historie til den lokale avis.

Nina Loff kalder tragedien for en 'dyb tragisk ulykke' og forklarer, at familien ikke føler skyld, men en dyb, dyb sorg.

Syd- og Sønderjyllands Politi betragter sagen som en tragisk ulykke og oplyste søndag, at det ikke har yderligere oplysninger om ulykken.