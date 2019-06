En 2-årig dreng overlevede efter mandag aften at være faldet ud af et vindue på 2. sal.

Uheldet skete, mens han var med sine forældre på familiebesøg i Frederikssund.

Ifølge Ritzau blev den 2-årige drengs forældre opmærksomme på uheldet, da de hørte ham skrige.

Herefter fandt de ham liggende på asfalten.

Undervejs i faldet har drengen muligvis ramt et stålgitter.

Men heldigvis overlevede drengen - endda uden at pådrage sig alvorlige skader.

»Hans tilstand er stabil, men han har brækket et ben. Og det kan vel siges at være heldigt sluppet,« siger vagtchef hos Nordsjællands Politi, David Buch, tidlig tirsdag morgen.

Præcis hvad der førte til, at drengen faldt ud af vinduet, ved politiet ikke.

»Vi ved nærmest ingenting, fordi der var ingen vidner,« lød der det fra vagtchef Søren Bjørnestad mandag aften.

Tirsdag morgen fortæller David Buch, at politiet stadig er ved at undersøge, hvad der er gået forud for faldet.

Nordsjællands Politi fik anmeldelsen om ulykken klokken 19.41.

Den 2-årige dreng blev i ambulance med politieskorte kørt fra Frederikssund til Rigshospitalet.

Her blev han indlagt på traumeafdelingen.