En 2-årig dreng er mandag aften faldet ud af et vindue på 2. sal.

Uheldet skete, mens han var med sine forældre på familiebesøg i Frederikssund.

Præcis hvad der er sket, ved politiet ikke på nuværende tidspunkt.

»Vi ved nærmest ingenting, fordi der var ingen vidner,« lyder det fra Søren Bjørnestad, vagtchef hos Nordsjællands Politi.

Han oplyser, at politiet er ved at undersøge, hvad der er gået forud for faldet.

Ifølge Ritzau blev den 2-årige drengs forældre opmærksomme på uheldet, da de hørte ham skrige.

Herefter fandt de ham liggende på asfalten.

Undervejs i faldet har drengen muligvis ramt et stålgitter.

Den 2-årige dreng blev i ambulance med politieskorte kørt fra Frederikssund til Rigshospitalet.

Her er han blevet indlagt på traumeafdelingen.

Politiet kan for nuværende ikke oplyse noget om drengens tilstand - vagtchefen fortæller dog, at han var ved bevidsthed, da han blev bragt til Rigshospitalet.

Opdateres...