Forsvarsministeriet er i søgelyset hos den genopståede kommission, der ser på politiets ageren ved Kina-besøg.

Undersøgelsen af Tibetsagen svulmer op og tegner til at blive en uhyre omfattende affære. Den indebærer tjek af "enorme mængder data", oplyser Tibetkommissionen tirsdag på sin hjemmeside.

Her fortælles det desuden, at søgelyset nu også rettes mod Forsvarsministeriet og andre politikredse end kun Københavns Politi.

Kommissionen blev nedsat på ny i sommer. Det skete efter afsløringer i pressen. Blandt andet kunne DR oplyse, at den første undersøgelse ikke havde fået udleveret alt materiale fra samtlige berørte myndigheder.

Opgaven for kommissionen er at fastlægge, om politiet har hindret borgere i at ytre sig og demonstrere i forbindelse med kinesiske besøg.

Den første beretning drejede sig om tre besøg i 2012, 2013 og 2014. Under et besøg af Kinas præsident optrådte politiet klart ulovligt, hed det.

I den nye omgang har regeringen bedt om at få undersøgt politiets håndtering af flere tidligere besøg af kinesiske ledere.

Opgaven omfatter 23 år. Indtil videre har myndighederne fortalt, at der i perioden har været 199 besøg, som relaterer sig til Kina, oplyser kommissionen.

Jagten på oplysninger hos myndighederne kompliceres af, at der gennem de mange år er sket udskiftninger af it-systemer.

For at kunne få fat i relevante mails og andet materiale hos myndighederne er det nødvendigt at indkøbe it-redskaber, hedder det.

Dette kræver et udbud, men en kontrakt om købet kan først ventes at være indgået omkring 1. april næste år, skriver kommissionen.

"Der er tale om enorme mængder data, der skal udfindes, afleveres og gennemgås", hedder det.

Hidtil har kommissionen interesseret sig for PET, Udenrigsministeriet, Københavns Politi, Rigspolitiet, Statsministeriet, Justitsministeriet og hoffet.

Men også Forsvarsministeriet kan have været involveret i håndteringen af de kinesiske besøg, og derfor er der nu indledt en dialog om at få udleveret oplysninger, fremgår det. Desuden har det vist sig, at også andre politikredse end Københavns Politi har deltaget.

