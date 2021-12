En 19-årig mand er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf på 15 måneder, efter han tidligere på året kørte vanvidskørsel på tværs af Sjælland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den 19-årige mand kørte tilbage i august måned i høj fart på Holbækmotorvejen. Her slingrede han og kørte hasarderet i sådan et omfang, at flere bekymrede borgere ringede til politiet.

Det udløste efterfølgende en større politijagt, hvor intet mindre end seks politibiler forsøgte at stoppe den unge mand i en halv time på tværs af Sjælland, oplyser politiet.

'Under mandens 30 minutter lange forsøg på at køre fra politiet måtte flere andre bilister bremse hårdt op for at undgå sammenstød og både en anden trafikant og en patruljevogn blev påkørt med materiel skade til følge,' lyder det blandt andet i pressemeddelelsen, som fortsætter:

'Med hastigheder op mod 175 km/t fortsatte køreturen ned over Køgebugt Motorvejen og på et tidspunkt blev yderligere en patruljevogn påkørt og tvunget ud i rabatten.'

Det lykkedes først for politiet at få stoppet den 19-årige mand mellem Sorø og Slagelse.

I alt blev manden fundet skyldig i syv forhold. De dækker blandt andet over fareforvoldelse og overtrædelser af færdselsloven.

Foruden fængselsstraf havde anklagemyndigheden også ønsket, at manden skulle udvises. Men han fik blot en advarsel.

Ud over de 15 måneders betinget fængsel må den 19-årige også vinke farvel til sin bil, som blev konfiskeret for vanvidskørsel.

Manden valgte at modtage sin straf, oplyser politiet.