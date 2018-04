For Markus Kjeldsen blev august 2017 noget af et mareridt. En ganske uskyldig bytur udviklede sig til en sigtelse for voldtægt, efter en pige havde indgivet en falsk anmeldelse.

»Jeg blev nødt til at bede betjenten om at gentage sig selv.«

Markus Kjeldsen tænker tilbage på det øjeblik, hvor han modtog et opkald fra en betjent hos Midt- og Vestjyllands Politi, der kunne oplyse ham om, at han var sigtet for voldtægt af en pige, og at de ville ransage hans lejlighed. Han befandt sig på et hotel i København måtte tage et glas vand, inden han kunne fortsætte samtalen.

»Det var uvirkeligt. Jeg kommer fra en kernefamilie, og jeg har aldrig nogensinde været i kontakt med politiet på den måde.«

Aftenen forinden havde 19-årige Markus Kjeldsen været i byen i Holstebro. Her mødte han en venindes veninde, som han i løbet af aften havde talt lidt sammen med. Han var ikke selv fuld, husker Markus Kjeldsen, fordi han dagen efter netop skulle tidligt op til København.

Foto: Karsten Bruun Gorritzen Foto: Karsten Bruun Gorritzen

»Så jeg melder forholdsvis tidligt ud, at jeg vil tage hjem. Hende pigen spørger så, om hun må køre med i taxaen, fordi hun skal samme vej, og det må hun selvfølgelig gerne. Da vi sidder i taxaen spørger hun, om hun må komme med op i min lejlighed og få et glas vand, og det siger jeg ja til.«

Pigen fik et glas vand, mens Markus Kjeldsen gik på toilettet, men da han kom tilbage lå hun ifølge Markus Kjeldsen nøgen på hans seng.

»Og så ender vi med at have sex. Helt frivilligt fra begge parters side. Da vi er færdige går jeg ud på toilettet igen, og da jeg kommer tilbage ligger hun på gulvet og virker meget beruset og fuld, og hun er ikke rigtig til at komme i kontakt med. Så jeg ringer til hendes veninde, der ikke rigtig er behjælpelig.«

Derfor endte han med at kontakte alarmcentralen, der sendte en ambulance for at hente pigen. Dagen efter anmeldte pigen Markus Kjeldsen for voldtægt.

»Hvem ved noget?«

Efter ganske få dage i København vendte Markus Kjeldsen skrækslagen hjem til Holstebro igen med en sigtelse for voldtægt hængende over hovedet. Han havde i forvejen mange venner i byen, og selv om han var overbevist om sin egen uskyld, var han panisk over tanken om, hvem der havde hørt om den påståede voldtægt.

»Hvor mange havde fået noget af vide, og hvem vidste hvad? Når jeg gik igennem byen følte jeg, at alle kiggede på mig. Til daglig kan jeg ikke gå igennem gågaden uden, at jeg møder en masse, jeg kender, men nu følte jeg, at ingen gad at hilse på mig mere. Det var nok bare mig, men det var den følelse, jeg havde.«

Ifølge Markus Kjeldsen gik dele af pigens anmeldelse på, at hun skulle være blevet bedøvet med stoffer og senere voldtaget. Undersøgelser viste imidlertid, at pigen ikke havde nogen stoffer i blodet og den 12. september kom forløsningen så.

Politiet meddelte Markus Kjeldsen, at man havde valgt at droppe sigtelsen.

Foto: Karsten Bruun Gorritzen Foto: Karsten Bruun Gorritzen

»Det var en kæmpe lettelse for mig, selv om jeg jo var ret sikker på, at jeg var uskyldig. Jeg havde gennemtænkt aften så mange gange og kunne simpelthen ikke komme i tanke om, at jeg skulle have overtrådt nogens grænser.«

Endelig kunne han tage i byen igen velvidende, at han nu havde politiets ord for, at han ikke havde voldtaget nogen. Der var ifølge ham klare beviser for, at pigens historie simpelthen ikke passede. Alligevel har han måtte leve med fordømmende syn og ikke mindst ubehagelige kommentarer.

»En aften i byen oplevede jeg, at en pige kom hen og kaldte mig et klamt svin, fordi jeg havde været sigtet. Så måtte jeg jo forklare hende historien og fortælle hende, at politiet havde droppet sigtelsen, fordi der var tale om en falsk anklage.«

Og selv om det ikke er et enestående tilfælde, så har Markus Kjeldsen det godt i dag, fortæller han og har indtil nu kun modtaget positive reaktioner på, at han mandag aften stod frem i TV Midtvest og fortalte sin historie offentligt for første gang.