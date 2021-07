19-årige Henrik bliver nu hyldet af Københavns Politi for en helt særlig indsats.

Den frivillige brandmand sad i Nyhavn med sin kæreste og spiste på restaurant, da han pludselig kunne høre en kvinde råbe om hjælp.

Den romantiske middag den oktoberdag i 2020 blev straks afbrudt – for kvinden var en mor til en syvårig pige.

Pigen lå nu i det iskolde vand, fordi en forbipasserende mand ud af det blå greb fat om pigen og hoppede i havnebassinet med hende.

Jeg har kun et i tankerne: 'Ned i vandet og få fat på hende' Henrik, frivillig brandmand

»Da jeg kommer over og ser pigen i vandet, er jeg klar over, det skal gå stærkt,« har Henrik fortalt til Hovedstadens Beredskab.

Kort efter var både Henrik og den lille pige på land igen. Begge i god behold. Desuden reddede Henrik også gerningsmanden i land.

Indsatsleder Tim Ole Simonsen har overfor B.T. kaldt det en utrolig flot indsats af Henrik.

Et barn i den alder er i livsfare, når de falder ned i så koldt vand Tim Ole Simonsen, indsatsleder, Hovedstadens Beredskab

»Et barn i den alder er i livsfare, når de falder ned i så koldt vand. Så det var en super flot indsats af Henrik,« siger han og tilføjer, at Henrik har været en del af Hovedstadens Beredskab i lang tid. Både som brandkadet i ungdomsbrandkorpset og i dag som frivillig brandmand.

Pigen blev tilset af ambulancereddere og en akutlæge på stedet.

Senere forklarede gerningsmanden i retten, at han i virkeligheden ville hjælpe pigen, fordi hun så ud til at få overbalance. Han sagde, at det var en fejl, at hun røg i vandet med ham.

Men overvågningsvideo fra Nyhavn viste en anden historie. Her kunne man se, at manden gik hen mod den lille pige, løftede hende op og hoppede i vandet med hende.

Heldigvis var den frivillige brandmand Henrik i nærheden og igangsatte redningsaktionen.

19-årige Henrik har for nylig modtaget 1.000 kroner i dusør og et diplom fra Københavns Politi for sin indsats, oplyser Beredskabsinfo fredag.