En ung mand på 19 år er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger under mistanke om at have begået en voldtægt.

Manden er sigtet for at have begået en voldtægt i forbindelse med grov vold den 19. juli om natten mellem klokken 04:30 og 05:30 i en lejlighed i Vejle. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge sigtelsen skal manden have tildelt ofret, som sagens anklager til B.T. oplyser er en kvinde, adskillige knytnæveslag i ansigtet og på kroppen og flere gange have banket ofrets hoved ned i gulvet. Derudover er han også sigtet for at have taget kvælertag på offeret, hvilket ifølge politiet medførte, at ofret 'ikke kunne trække vejret.

'Endvidere (er han sigtet for) voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1 ved blandt andet gennem trusler om at slå forurettede ihjel at have tvunget forurettede til oralsex samt at have voldtaget forurettede analt', oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Den sigtede nægter sig skyldig.

Onsdag blev han varetægtsfængslet i fire uger, og han kærede ikke fængslingen til landsretten, oplyses det.

'Efterforskningen fortsættes nu under fængslingen, og der er aktuelt ikke yderligere oplysninger til offentligheden om den', lyder det i pressemeddelelsen.