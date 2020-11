En 19-årig mand mister nu sit kørekort for at have kørt dobbelt så hurtigt, som det var tilladt. Til gengæld får han betegnelsen 'vanvidsbilist'.

»Vi er meget tilfredse med, at vi var på stedet og kunne skride ind over for så alvorlig en sag,« siger politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi.

Det var ifølge en pressemeddelelse fra politiet onsdag aften kl. 19.44, at den unge bilist blev stoppet af en patruljevogn.

Forinden havde de fynske betjente målt teenage-bilisten til at køre 140 km/t på Middelfartvej, der er en indfaldsvej fra vest mod Odense, hvor det kun er tilladt at køre med 70 km/t. De var udstyret med et videokamera.

Det bliver betegnet som vanvidskørsel, når hastighedsgrænsen bliver overskredet med mindst 100 procent. Og det var lige præcis det, der skete for den 19-årige bilist onsdag aften.

»Der skal så lidt til, før det kan gå galt med sådan en adfærd – og det risikerer ikke kun at gå ud over bilisten selv, men også at ramme andre,« siger politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi:

»Det har vi jo desværre set flere eksempler på.«

For den 19-årige bilist er der tale om en ubetinget frakendelse af kørekortet.