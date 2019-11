Intet mindre end 11 menneskers liv og lemmer var i fare, da en ung mand sidste år satte sig bag rattet og kørte vanvidskørsel.

Det vurderer anklagemyndigheden, der tirsdag indleder sagen mod den i dag 19-årige mand.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt, der hører under Sjællandske Medier.

Mediet har fået indsigt i anklageskriftet, hvori den 19-åriges færden i og omkring nordvestsjællandske Jyderup 25. juni 2018 står beskrevet.

Den 19-åriges formodede vanvidskørsel startede for alvor, da en politipatrulje forsøgte at standse ham, fordi han kørte for stærkt.

Forsøget mislykkedes, og i stedet prøvede han at ryste patruljen af sig.

Undervejs ramte hans speedometer 180 kilometer i timen. Han kørte venstre om i en rundkørsel og brugte en cykelsti som kørebane, lyder det i anklageskriftet.

Det er desuden tidligere blevet beskrevet, at han påkørte både bomme, en kæde og en lygtepæl, før han stak af fra bilen på en parkeringsplads i Jyderup.

I anklageskriftet lyder det, at han på sin tur flere gange var ved at ramme andre. Både bilister, cyklister og fodgængere. Han udsatte i alt 11 menneskers for fare med sin vanvidskørsel.

Det fremgår desuden, at den unge mand kun to måneder forinden havde fået frakendt sit kørekort. Et kørekort, han kort forinden havde erhvervet sig.

Retssagen mod den 19-årige behandles ved Retten i Holbæk. Det er ifølge Nordvestnyt uvist, hvordan han forholder sig til anklagerne.

Sikkert er det dog, at han ikke var påvirket af hverken narko eller alkohol, da han satte sig bag rattet den sommerdag sidste år.