På sin første bytur i København blev 19-årige Lorenz Matras dræbt. En jævnaldrende mand er nu tiltalt i sagen.

Det skulle have været en nytårsaften med fest og fyrværkeri, da 19-årige Lorenz Matras tog til København sammen med en gruppe venner 31. december 2018.

Men natten udviklede sig til et mareridt, de unge mænd næppe havde forudset.

På Borgergade midt i København blev Lorenz Matras med flere knivstik stukket ihjel. Tre andre blev også ramt af kniven. Sådan lyder det i anklageskriftet mod en 19-årig mand, der er blevet tiltalt for drabet.

Overfaldet skete mellem klokken 03.30 og 04.30 den 1. januar 2019 rundt om hjørnet fra Gothersgade, hvor der ligger en stribe diskoteker og barer.

Politiet har tidligere meldt ud, at det tilsyneladende var uoverensstemmelser mellem to grupper unge, der udviklede sig til skænderi og overfald.

Den 19-årige tiltalte er foruden drab også tiltalt for drabsforsøg mod en anden person samt grov vold mod to andre. Alle fire ofre, der på tidspunktet var under 20 år, blev ramt af flere knivstik.

Det var Lorenz Matras' første bytur i København, har hans mor fortalt til Ekstra Bladet. Hun opfordrede i slutningen af januar mulige vidner til at stå frem.

I februar anholdt politiet fire mænd og sigtede dem for drab, drabsforsøg og grov vold. Der er dog kun rejst tiltale mod den 19-årige.

Ved grundlovsforhøret nægtede den nu tiltalte sig skyldig. Han har siddet varetægtsfængslet siden 7. februar.

Retssagen mod den 19-årige foregår ved Københavns Byret. Den er rejst som en nævningesag, hvilket er almindeligt i drabssager. Dermed går anklagemyndigheden efter en straf på fire år eller mere.

/ritzau/