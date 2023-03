Lyt til artiklen

Østjyllands Politi er i øjeblikket massivt til stede omkring Emmasvej i Brabrand.

Det er man i forbindelse med en anmeldelse om knivstikkeri, skriver Århus Stiftstidende. Vagtchefen bekræfter ligeledes, at der er sket et knivstikkeri til B.T.

Der er tale om en 19-årig mand, der var blevet stukket i baglåret, mens han befandt sig i en bil.

»Gerningsmanden kommer op på siden af en bil og hiver døren op, hvor han så får stukket en person på passagersædet med et knivstik. Vi efterforsker selvfølgelig sagen nu,« forklarer vagtchef Jens Rønberg.

»Vi har også en mistanke om, hvem gerningnsmanden kan være. For de to kan måske have en relation.«

I forbindelse med knivstikkeriet blev et stort område omkring Emmasvej spærret.

Den 19-årige er indlagt, men er uden for livsfare.

Knivstikkeriet kommer bare få dage efter, at tre teenagere blev stukket ned på Vestegnen.

I alt er der blevet begået 66 overfald med kniv i løbet af december og januar.

B.T. følger sagen.