Der var torsdag kontakt afregning ved retten for en ung mand.

Den 19-årige blev dømt for vanvidskørsel efter at have kørt 109 km/t i en 50 km/t zone i Albertslund.

Det oplyser Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi på Twitter.

Den 19-årige blev idømt 20 dages fængsel og 3 års frakendelse af kørekortet.

Et kørekort han ifølge anklagemyndigheden netop havde erhvervet.

Derudover blev den bil, som den unge mand kørte i, konfiskeret af retten.

Det var dog ikke den 19-åriges egen bil, men hans fars, oplyser anklagemyndigheden.