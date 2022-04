»Vi kan bare konstatere, at det er en voldsom situation. Det er ekstremt voldsomt, når politiet er nødt til at trække deres våben.«

Ordene kommer fra Anne Thyrrestrup, anklager ved den nordjyske anklagemyndighed, efter der tirsdag blev sat et delvist punktum i det, hun kalder en alvorlig sag.

En 19-årig nordjysk mand sad tiltalt for at have knivoverfaldet en jævnaldrende mand i Nørresundby i januar i år.

Efterfølgende stak han af fra stedet. Det lykkedes dog to betjente at finde frem til ham – men herefter eskalerede tingene yderligere.

»I forbindelse med den efterfølgende anholdelse havde han fortsat kniven i hånden og stormede frem mod betjentene, som trak deres våben for at få ham til at lægge kniven.«

»Her taler vi om trusler og vold mod personer i offentlig tjeneste, og det er samtidig skærpende omstændighed, at han havde en kniv i hånden. Så taler vi om forsøg på grov vold,« forklarer Anne Thyrrestrup.

Og det var retten enig i.

I hvert fald blev den 19-årige kendt skyldig i samtlige tiltaleforhold, men han har ikke fået sin endelige straf. Det skyldes, at han skal gennemgå en mentalundersøgelse.

»Det kan jeg ikke komme nærmere ind på. Men det er en vurdering af, hvorvidt han er egnet til almindelig straf, og det skal selvfølgelig undersøges til bunds.«

Den 19-årige, som har siddet varetægtsfængslet siden januar og fortsat skal gøre det, erkendte at have stukket den jævnaldrende mand, som han har kendt siden barndommen, i selvforsvar.

Resten nægtede han. Om motivet bag overfaldet, siger Anne Thyrrestrup:

»Det har vi ikke kunnet komme meget nærmere. Den forurettede siger, det var umotiveret – den tiltalte siger, det skete som følge af nogle forudgående diskussioner. Men vi ved det ikke.«

Hvornår det endelige punktum i sagen bliver sat, kan Anne Thyrrestrup ikke sige.

»Mentalundersøgelsen tager tid. Når den er færdiggjort, skal der tages stilling til den, ligesom der skal forelægges spørgsmål til statsadvokaten, i tilfælde af at han ikke er egnet til almindelige straf.«