Det var ikke den bedste taktik, da en 19-årig mand i weekenden valgte at stikke af fra politiet.

Og det har nu ført til fuld plade på sigtelser. Sådan lyder det i Sydsjællands- og Lolland-Falsters døgnrapport mandag.

Det var en patruljebil søndag eftermiddag uden for Vordingborg, der så en bil, som var forsynet med en nummerplade, der hørte til en anden end bilisten.

Derfor valgte politiet også at stoppe pågældende for at få en forklaring.

Men den del var den 19-årige ikke indforstået med, hvorefter han trådte speederen i bund og accelererede nordpå ad Københavnsvej og videre ad Ørslevvej. Her blev han målt til at køre 119 km/t – et sted hvor han højst måtte køre 50 km/t.

Det lykkedes politiet at fange manden, hvor han blev anholdt. En narkometertest gav udslag for både kokain og cannabis, ligesom der blev fundet et aluminiumsbat i bilen. Den 19-årige havde også 4,9 gram hash på sig.

Han blev herefter sigtet for narkokørsel, for overtrædelse af våbenloven og lov om euforiserende stoffer og for ikke at rette sig efter politiets anvisninger.

Han blev også sigtet for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, og på grund af den voldsomme hastighedsoverskridelse blev hans bil beslaglagt på stedet.