Tirsdag blev en 19-årig elev på en produktionsskole på Sydfyn kendt skyldig i en noget usædvanlig forbrydelse.

I januar i år besluttede han at brygge en kande kaffe til en af sine lærere, men det var ikke bare knuste kaffebønner, han kom i maskinen.

Han er dømt for også at have blandet en knust opvasketabs og salt i kaffen.

I retten fortalte den 19-årige, at han havde nogle uenigheder med en underviser og derfor besluttede at blande salt i hans kaffe – ved et tilfælde endte den opblandende kaffe også i maven på en kvindelig lærer.

Anklageren mente, at der ud over salt også blev fyldt opvasketabs og afføringsmiddel i kaffen. Det var den 19-årige uenig i, skriver Fyns Amts Avis.

I retten blev det bevist, at anklageren havde ret i, at der blev benyttet opvasketabs, men man kunne ikke bevise, at der havde været afføringsmiddel involveret.

Afføringsmidlet var købt en torsdag efter skoletid.

Da drengen ikke var i skole dagen efter, vurderede man, at det ikke var beviseligt, at han købte afføringsmidlet for at blande det i kaffen.

I retten fortalte lærerne fra Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole, at de kunne smage, at kaffen ikke var, som den plejede. Den smagte af sæbe.

De oplevede også begge ubehag efter kaffetåren, og den mandlige lærer fik efterfølgende målt forhøjet levertal.

Den 19-årige blev idømt 40 dages fængsel. Han slipper dog for at skulle bag tremmer.

I stedet er han idømt et års prøvetid og skal udføre 60 timers samfundstjeneste.