En 19-årig mand er blevet dømt til at skulle i fængsel. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Han har gjort sig skyldig i at skyde med et skarpladt våben, og derudover har han truet to mindreårige piger med en pistol.

Den unge mand, der var 18 år på gerningstidspunktet, har skudt seks skarpe skud i Egeparken i Vollsmose, tilbage i april i år.

Han blev efterfølgende anholdt 26. maj og har siddet varetægtsfængslet siden da.

Da den 19-årige skød om sig, var der flere personer til stede. Politiet oplyser dog, at ingen blev ramt ved episoden.

Nu er han altså dømt til at skulle i fængsel for våbenbesiddelse og for at have bragt andre i fare.

Den unge mand har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

Nyheden om dommen kommer samme dag, som Fyns Politi endnu engang forlænger visitationszonen i Vollsmose og Korsløkke-kvarteret, så de netop kan afsøge, om folk har våben på sig.