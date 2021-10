En 19-årig mand blev sigtet for en række forhold efter at have kørt ind i en bil ført af en 74-årig kvinde.

Søndag klokken 21:20 rykkede Østjyllands Politi ud til et færdselsuheld i krydset Skæring Havvej/Bredevej i Egå.

Her havde en 19-årig mandlig bilist kørt ind i en bil ført af en 74-årig kvinde.

Ingen af parterne var kommet alvorligt til skade under færdselsuheldet.

Men betjentene kunne se, at den 19-årige virkede påvirket af alkohol og stoffer, og der blev han anholdt og sigtet for både sprit- og narkokørsel.

Derudover blev han efter vidneudsagn siget for at have kørt over for rødt lys.

Politiet fandt desuden også ud af, at den bil han kørte i, var stjålet. Derfor indkasserede den 19-årige endnu en sigtelse for biltyveri.

Manden fik foretaget en blodprøve, der nu skal vise, om han havde alkohol og narko i blodet under kørslen.