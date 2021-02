En mand, som har været efterlyst af politiet, har valgt at melde sig selv.

Politiet efterlyste i weekenden en 19-årig mand i en sag fra Køge, hvor en 21-årig mand død, og den 19-årige har nu meldt sig selv, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

En 21-årig mand fra Haslev blev erklæret død på akutmodtagelsen på Køge Sygehus, da han fredag blev bragt ind. Manden havde været indblandet i noget slagsmål på Nylandsvej i Køge.

- Syv minutter over midnat får vi flere henvendelser om slagsmål, tumult, råb og skrig på Nylandsvej. Nogle personer læsser herefter en tilsyneladende livløs mand ind i en bil og kører fra stedet, fortalte politiets kommunikationsrådgiver Martin Bjerregaard i sidste uge.

Seks personer blev efterfølgende anholdt og afhørt. Derefter blev de løsladt. Politiet og anklagemyndigheden vurderede ikke, at der var grund til at bede retten om at fængsle de seks.

Politiet havde til at begynde med intet fast belæg for at sige, hvordan den 21-årige var død. Der var ingen skud- eller knivsår. Dog var der tegn på såkaldt stump vold, altså slag.

Ud over de seks, som blev anholdt til at begynde med, mener politiet, at en syvende mand - den 19-årige - kan have været på stedet. Han blev derfor efterlyst i weekenden og har nu valgt at melde sig selv.

Der er tale om en 19-årig mand fra Sverige med irakisk baggrund. Han har tidligere haft bopæl i Rødovre. Han er i øjeblikket ikke registreret med fast adresse i hverken Sverige eller Danmark.

