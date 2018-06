En 19-årig mand fra Bjerringbro blev onsdag aften overfaldet og banket med en golfkølle på åben gade af sin ekskærestes nye kæreste og to andre gerningsmænd.

»Han blev slået flere gange med golfkøllen, blandt andet på ryggen, skulderen og i hovedet. Da vi ankom lå han på gaden og måtte køres på Viborg Sygehus,« siger Peter Søndergaard fra lokalpolitiet i Viborg til B.T.

Et vidne til overfaldet, der fandt sted på Torvet i Bjerringbro ved 20.30-tiden, alarmerede politiet. Selvom politiet ankom kort efter, var gerningsmændene stukket af.

»Jeg kender ikke til offerets konkrete tilstand, men han er ikke kommet alvorligt til skade. Han var ved bevidsthed, da vi ankom og kunne tale med betjentene,« siger Peter Søndergaard.

Den 19-årige mand var forud for det voldelige overfald blevet kontaktet af sin ekskærestes nuværende kæreste, der er 17 år gammel, og bedt om at møde op på Torvet i Bjerringbro for at 'få nogle kontroverser mellem de to unge mænd ud af verden', som Peter Søndergaard udtrykker det.

Men da den 19-årige mødte op som aftalt, blev han mødt af tre personer. Det var angiveligt den 17-årige, der var bevæbnet med golfkøllen og gik til angreb på offeret. De andre personer skulle også have deltaget i overfaldet.

»Vi ser på sagen med stor alvor. Idet den forurrettede blev angrebet med en golfkølle er der tale om grov vold,« siger Peter Søndergaard.

Han henviser derfor til straffelovens paragraf 245, som blandt andet omfatter 'legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter' og kan give op til seks års fængsel.

Politiet kender flere af gerningsmændene i forvejen, herunder den 17-årige mand, der angreb offeret med golfkøllen.

»Vi ved hvem han er, men har endnu ikke fået fat på ham,« siger Peter Søndergaard.

Han anbefaler gerningsmændene om at melde sig til politiet.