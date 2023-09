En 19-årig mand er mandag morgen blevet stukket med en kniv i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på X. En 17-årig pige er anholdt i sagen, lyder det.

Politiet fik anmeldelsen klokken 08.39.

Her lød det, at en 19-årig mand var blevet stukket med kniv i en lejlighed i Østergade, der ligger i det centrale Esbjerg.

Da politiet ankom til adressen, blev en 17-årig pige anholdt i sagen, skriver politiet i en kort pressemeddelelse.

Her kan man videre læse, at den 19-årige er uden for livsfare. Han befinder sig på sygehuset, hvor han modtager behandling for sine skader.

I pressemeddelelsen beskrives det videre, at den 17-årige pige er anholdt og sigtet for grov vold.

B.T. følger sagen ...