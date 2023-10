Lidt over midnat blev en 16-årig dreng stukket ned med kniv på Amagerbrogade.

Godt en time senere kunne Københavns Politi anholde en 19-årig mand for knivstikkeriet.

Overfaldet fandt sted ud for Amagerbrogade 269, hvor der blandt andet ligger et festlokale.

Den anholdte mand bliver søndag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg.

Han er en høj ranglet mand iført gråt træningstøj.

Han er sigtet for grov vold, da han sammen med en uidentificeret medgerningsmand skulle have stukket den 16-årige dreng med kniv i ryggen lige over højre balle.

Det fremgår yderligere, at de skulle have trampet og sparket drengen flere gange i hovedet, da han lå ned på jorden.

Den 19-årige nægter sig skyldig, fortæller hans forsvarsadvokat Daniel Rosenkilde.

Anklageren anmoder herefter dommeren om at lukke dørene, hvilket dommeren imødekommer.

Opdateres …