Østjyllands Politi leder onsdag aften efter en 19-årig mand, der er forsvundet i Gudenåen.

Det oplyser politiet til B.T.

»Han er selv sprunget i vandet, hvor han har været ved broen med nogle venner. Han forsvinder så, mens han er i vandet, hvor der er kraftig strøm,« oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi Christian Riis.

Han tilføjer, at der efter alt at dømme ikke er tale om et selvmordsforsøg.

Det var klokken 19.13, at politiet fik anmeldelsen fra den 19-åriges venner. Hændelsen skete ved Den Blå Bro i Randers.

Politiet har iværksat en større aktion for at finde den unge mand, hvor der både er dykkere og båd i åen, flere patruljer på stedet og en helikopter i luften.

Opdateres.