Politiet fik søndag en anmeldelse om flere skud i Aarhus. En ung mand blev ramt, men har ikke kritiske skader.

En person blev søndag aften ramt af skud ved en Circle K-tankstation i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi mandag morgen på Twitter.

Politiets vagtchef Flemming Lau fortæller, at der er tale om en 19-årig mand. Han har ikke fået kritiske skader.

Politiet modtog søndag klokken 22.25 en anmeldelse om, at der var blevet skudt flere gange.

- Politiet har været til stede i området hele natten og efterforsket episoden. Vi søger vidner til episoden, skriver politiet på Twitter.

Tankstationen ligger ved Silkeborgvej i bydelen Gellerup.

Flemming Lau fortæller, at politiet endnu ikke har anholdt nogen for skyderiet, og at politiet på nuværende tidspunkt ikke kan sige noget om motivet, eller om det har noget med en bandekonflikt at gøre.

/ritzau/