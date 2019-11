En 19-årig mand er blevet anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han sigtes for at have begået en voldtægt mod en 20-årig kvinde.

Kvinden anmeldte tirsdag voldtægten, der skulle være begået for nogen tid siden i Haderslev.

Tirsdag aften blev den 19-årige mand anholdt og sigtet for forbrydelsen.

Han vil blive afhørt onsdag.

Herefter vil anklagemyndigheden tage stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Af hensyn til den videre efterforskning har politiet ikke flere oplysninger i sagen.