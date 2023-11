I en periode over ni dage blev en kvinde i start 20'erne både udsat for vold, tvunget til prostitution og holdt indespærret på et toilet i en lejlighed i København.

Sådan lyder de voldsomme sigtelser, en 19-årige kvinde er sigtet for at have begået i perioden 15. november til 24. november.

Helt ydmygt indtog den 19-årige vidneskranken lørdag formiddag i Københavns Byret. Her var hun iført en hvid dunjakke, mørke bukser og hvide nike sko. Ved siden af hende sad en ukrainsk tolk.

Mere konkret lød det fra anklager Christoffer Petersen, at den 19-årige kvinde er sigtet for tre forhold. Først og fremmest menneskehandel ved i forening med en anden at have rekrutteret, transporteret og huset den forurettede kvinde i en lejlighed i København.

Alt det med henblik på, at hun skulle prostituere sig selv mod sin vilje, så der kunne tjenes penge.

Derudover er kvinden også sigtet for vold ved flere gange at have slået forurettedes hoved ind i en væg, ligesom hun tog kvælertag på kvinden.

Men grusomhederne stopper ikke her. For endeligt er den 19-årige også sigtet for 24. november fra klokken 01.00 om natten frem til klokken 16.00 at have frihedsberøvet den unge kvinde og holdt hende indespærret i lejligheden på toilettet.

Det er endnu uvist, hvordan den sigtede unge kvinde forholder sig til de rejste sigtelser.

Anklageren begærede nemlig om dørlukning og navneforbud, hvilket blev efterkommet af retten, der henviste til påvirkning af efterforskningen, og at det kunne være til fare for nogen sikkerhed at bringe flere oplysninger til offentligheden nu.

Det er derfor også uvist, hvad den 19-årige kvinde forklarer.

Kvindens forsvarer nåede inden dørlukning at slå fast, at han gerne ville udveksle et par ord med sin klient, ligesom han kaldte sagen for »meget omfattende.«

