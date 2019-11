30-35 personer deltog lørdag aften i slagsmål i det østlige Aalborg. En er stukket i maven. Fire er anholdt.

En person er lørdag aften blevet stukket med en kniv under et masseslagsmål i Aalborg Øst.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Bruno Brix.

- Klokken 18.19 sender vi en patrulje til Saltumvej 11 i Aalborg Øst i forbindelse med et større slagsmål mellem 30-35 personer, siger han og tilføjer:

- En 19-årig mand er i den forbindelse blevet stukket med en kniv i maveregionen.

Den 19-årige mand skulle ifølge vagtchefen umiddelbart være den eneste, der er kommet til skade under slagsmålet. Han er uden for livsfare.

Nordjyllands Politi har lørdag aften ikke overblik over, hvad der er gået forud for slagsmålet, eller hvordan de op til 35 personer er kommet op at slås.

- Vi har sendt nogle præventive patruljer, så vi er klar, hvis der opstår yderligere, da der stadig er mange mennesker derude, siger Bruno Brix.

Foreløbig er fire personer blevet anholdt efter episoden.

