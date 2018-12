En ung mand følte sig provokeret og stak derfor en 19-årig mand med kniv foran andre studerende på uddannelse.

En 19-årig kinesisk mand er lørdag blevet varetægtsfængslet i 14 dage for at have stukket en medstuderende med kniv.

Det skriver nordjyske.dk.

Overfaldet skete fredag eftermiddag på University College Nordjylland (UCN), der ligger i Aalborg.

De to involverede i sagen er begge mænd på 19 år, og ved grundlovsforhøret lørdag erkendte overfaldsmanden, at han stak den anden med en kniv.

- Varetægtsfængslingen skete med baggrund i, at der er en risiko for, at den sigtede ville stikke af. Han er kinesisk statsborger og har ikke tilknytning hertil, siger anklager Majbrit Bak til nordjyske.dk.

- Desuden er der risiko for, at han kan påvirke andre i sagen, da de kendte hinanden i forvejen, siger hun.

Ofret fik en mindre flænge på cirka tre centimeter i panden.

En del af sigtelsen går på, at den nu fængslede mand forinden også havde stukket ud efter ofret men uden at ramme. Det forhold har den 19-årige dog ikke erkendt.

Begge mænd studerer på uddannelsesinstitutionen.

Politiet fik anmeldelse om knivstikkeriet fredag eftermiddag omkring klokken 14.15 og sendte straks alle ledige patruljer og en ambulance til stedet.

De to studerende havde været oppe at slås, og angrebet skete for øjnene af flere andre medstuderende i et atrium i undervisningstiden.

Den ramte blev kørt på skadestuen. Han blev hurtigt udskrevet, da der var tale om overfladiske skrammer.

Ved grundlovsforhøret lørdag fortalte den sigtede, at han havde følt sig provokeret. Han havde dog ikke lyst til at sige mere om, hvad der fik situationen til at udvikle sig så dramatisk.

Anklager Majbrit Bak oplyser, at der ved knivstikkeriet blev brugt en køkkenkniv, som den sigtede angiveligt havde på sig.

- Selvom der ikke var tale om en alvorlig skade, er det stadig noget, vi ser meget alvorligt på fra anklagemyndighedens side.

- Der er sket en strafskærpelse i år, som gør, at vi er ekstra opmærksomme på sager, der involverer kniv. Det kan jo hurtigt blive meget alvorligt, siger hun til nordjyske.dk

/ritzau/