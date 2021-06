19-årige Oline fra Lemvig har været forsvundet siden sent torsdag aften.

Lørdag fortæller Midt- og Vestjyllands Politi, at de ikke har nyt i sagen, udover at de fortsætter eftersøgningen.

Også organisationen 'Missing People' har meldt sig på banen, og lørdag formiddag begyndte de at lede i området.

Midt- og Vestjyllands Politi beder om hjælp fra offentligheden, da man er bange for, at hun ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

De har tidligere opfordret til, at alle borgere i den nordøstlige del af Lemvig undersøger egne matrikler for, om den forsvundne kvinde skulle opholde sig i enten deres have, garage, skur eller udhus.

Oline beskrives som værende 165 centimeter høj, slank og med langt lyst hår. Hun var sidst iført sort regnjakke og blå eller sorte jeans.

Hvis man har nogen viden om sagen eller set kvinden, bedes man kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefonnummer 114.