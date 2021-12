Et sammenstød mellem to grupperinger i Taastrup endte 14. november fatalt for en 19-årig mand, der blev stukket ihjel. Også en 21-årig mand fik hårde kvæstelser i forbindelse med episoden.

Få dage efter sammenstødet blev tre personer – heriblandt den 21-årige – sigtet og varetægtsfængslet i sagen. Tre uger senere blev en 18-årig anholdt, sigtet og fængslet for drabsforsøg. Og nu er en femte mand altså også bag tremmer.

Der er tale om en 19-årig mand, der nu er sigtet for drabsforsøg på den 21-årige.

I en pressemeddelelse oplyser Københavns Vestegns Politi, at han blev anholdt mandag på baggrund af efterforskningen.

En 19-årig rapper blev livsfarligt såret og døde senere af sin kvæstelser, da han blev stukket ned i Taastrup 14. november. Foto: Presse-Fotos.dk

Dagens grundlovsforhør foregik bag lukkede døre. Baggrunden for mistanken mod den 19-årige holder politiet dermed for sig selv. For nuværende.

Vicepolitiinspektør Charlotte Skovby udtaler dog i forbindelse med anholdelsen:

»Efterforskningen fortsætter ufortrødent, og vi hører stadig gerne fra vidner eller andre, som kender til sagen.«

Ved man noget, kan man kontakte politikredsen døgnet rundt på 4386 1448.

Den 19-årige skal foreløbigt sidde bag tremmer frem til 7. januar, hvor der er fristforlængelse for samtlige af de nu fem sigtede.

Blandt de sigtede er nu to på 18 år, en 19-årig, en på 21 og en på 22.

Alle er de blevet fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre. Alle nægter de sig skyldige.

Ikke desto mindre mener politiet, at de alle spillede en rolle, da de to persongrupper 14. november stødte sammen i området ved Cederlunden i Taastrup omkring klokken 16.10.

Foto: presse-fotos.dk

Ifølge politiet blev den 21-årige, der altså selv er varetægtsfængslet, her stukket ned ud for Cederlunden 45. Flere gange blev han stukket i krop og hoved.

I samme forbindelse blev en 19-årig, der er kendt rapper, stukket i både hjerte og lunge.

Allerede dagen efter blev tre af de formodede involverede fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Den 21-årige in absentia, fordi han selv var indlagt.

Forinden dørlukningen blev sigtelsen mod dem læst op. Her kunne anklagemyndigheden afsluttende fortælle, at den 19-årige var blevet erklæret hjernedød som følge af knivstikkeriet.

Det fik dog i første omgang ikke anklageren til at ændre sigtelsen fra forsøg på manddrab til egentligt manddrab.

10. december kunne Københavns Vestegns Politi så berette om endnu en anholdelse.

Denne gang blev en 18-årig mand varetægtsfængslet. Sigtet for drabsforsøg på den 21-årige mand, som altså også blev ramt, da de to grupper stødte sammen – og som også selv allerede sad varetægtsfængslet i sagen.

Kort opsummeret er der altså nu tre sigtede for drabsforsøg på den 19-årige, der siden afgik ved døden.

Og to sigtede for drabsforsøg på den 21-årige.