Det var tilsyneladende et familieopgør, der førte til, at en kvinde blev stukket flere gange med en kniv.

En 19-årig mand er sigtet for drabsforsøg, efter at han fredag eftermiddag ifølge Midt- og Vestsjællands Politi stak en kvinde med en kniv.

Ved et grundlovsforhør i Retten i Roskilde har en dommer lørdag besluttet at varetægtsfængsle ham frem til 26. marts.

Det oplyser senioranklager Maria Jepsen fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi til TV2 Øst.

Knivstikkeriet fandt sted på en adresse i landsbyen Ørslev under Skoven ved Ringsted. Overfaldet skete - efter politiets opfattelse - i forbindelse med et familieopgør. Offeret er 30 år og er moster til den sigtedes kæreste.

Under grundlovsforhøret erkendte den 19-årige at have stukket kvinden med en kniv, men han nægtede sig skyldig i drabsforsøg.

Kvinden blev stukket fire gange og blev ramt blandt andet på armene og i maven.

- Han forklarede, at han fik et blackout og så stak hende, siger senioranklager Maria Jepsen til TV2 Øst.

Efter knivstikkeriet fredag eftermiddag blev den 19-årige anholdt på gerningsstedet. Samtidig blev kvinden hentet af en ambulance og bragt til behandling på Slagelse Sygehus. Her blev hun opereret.

Umiddelbart efter overfaldet var hun i livsfare, men senere blev hendes tilstand stabil, og hun blev erklæret uden for livsfare.

