19-årig mand får 40 dages betinget fængsel for deling af sexvideo. En 20-årig fik 30 dages betinget fængsel.

København. En 19-årig mand er ved Retten i Lyngby idømt 40 dages betinget fængsel for at have delt sexvideoer.

Sagen er del af et større kompleks om deling af sexvideoer.

Den 19-årige mand er anklaget for at have delt to sexvideoer til 34 personer i efteråret 2015. Han er tiltalt for at have besiddet og delt børnepornografisk materiale samt krænket modtagernes blufærdighed.

Videoerne varer 56 og 40 sekunder, og de viser to 15-årige.

Han har nægtet sig skyldig og forklarede mandag i retten, at han ikke kunne huske at have sendt videoerne.

- Det var en lidt bizar video. Den tiltrak opmærksomhed, sagde den tiltalte i retten.

Videoerne blev delt fem gange til 34 personer i tre chatter på Messenger på Facebook.

16. september 2016 delte han ifølge anklagen en sexvideo til otte personer i en chat på Facebook. Igen 5. oktober delte han den først med 16 personer på Messenger, og senere samme aften delte han den anden med 16 personer. 15. oktober delte han igen en video med 19 personer.

Anklager Bente Schnack havde krævet 60 dages fængsel, men hun var åben for, at dommen kunne gøres betinget med krav om samfundstjeneste.

Sagen i Lyngby er den anden prøvesag om deling af sexvideoer, hvor de 15-årige ses. Politiet har oplyst, at der bliver rejst sigtelser mod flere end 1000 - primært unge.

Senere på ugen behandler Lyngby flere prøvesager. De skal danne grundlag for afgørelsen af andre sager i komplekset.

Tidligere mandag blev den første prøvesag afgjort. Her var det en 20-årig mand fra Syddjurs, som blev idømt 30 dages betinget fængsel for deling af en af sexvideoerne.

Ud over en betinget fængselsstraf med en prøvetid på et år blev manden dømt til at betale 10.000 kroner i godtgørelse til pigen i videoen.

/ritzau/