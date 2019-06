En ung mand er kort før midnat blevet stukket med en kniv på Islands Brygge.

En 19-årig mand er sent fredag aften blevet stukket med en kniv på Islands Brygge i København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer.

- Forurettedes tilstand er kritisk, men stabil, fortæller vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.53 og ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvor den unge mand er blevet stukket.

Der var mange mennesker i området, da knivstikkeriet skete.

- Vi har en del vidner, som vi er i gang med at afhøre, men det er endnu for tidligt at sige mere om den forurettede eller gerningsmanden, lyder det fra Henrik Stormer.

Knivstikkeriet skete ud for nummer 18, hvilket er Kulturhuset Islands Brygge.

/ritzau/