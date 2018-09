En ung mand har siden begyndelsen af sommeren været sigtet for i leg at have skubbet sin ven ned i en sø - uden at vide, at vennen ikke kunne svømme - så han druknede.

Nu har anklagemyndigheden ved Fyns Politi besluttet at opgive sagen mod den 19-årige mand, der var sigtet for uagtsomt manddrab. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse fredag.

Den jævnaldrende mand, der mistede livet, legede sammen med to gymnasievenner ved søen den 1. juni i år, da en af hans kammerater på et tidspunkt skubbede ham i vandet fra en badebro.

Men det, vennerne tilsyneladende ikke vidste, var, at den 19-årige ikke kunne svømme.

'Hændelsen er næsten så tragisk, som det kan være,' skrev Fyns Politi dengang om drukneulykken i en pressemeddelelse.

Fredag oplyser politiet, at den 19-årige 'druknede trods flere andre tilstedeværendes ihærdige forsøg på at genoplive ham'.

»Der er tale om en på alle måder ulykkelig sag. Det er dybt tragisk, at en fælles udflugt for tre gymnasievenner skulle ende, som det blev tilfældet her. Vi har ved Fyns Politi undersøgt og vurderet sagen grundigt, og vores konklusion er, at den unge mand, der skubbede sin kammerat i vandet, ikke var klar over, at kammeraten ikke kunne svømme,« fortæller senioranklager Jacob Thaarup og fortsætter:

»De stod alle tre i badetøj på en badebro tæt ved vandet, og når vi sammenholder det med, hvad der skete, opfatter vi det som en leg uden ond vilje, men med en uforudsigelig følge. På den baggrund er det vores vurdering, at den sigtedes uagtsomhed har været så beskeden, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale mod ham for uagtsomt manddrab.«

Udover de tre kammerater befandt der sig også flere andre på stedet, og flere af dem forsøgte at redde den unge mands liv.

Politiet har vurderet, at ingen af de tre involverede var påvirkede af spiritus.

Den 19-årige mand boede i Odense, hvor han studerede.