En 19-årig mand er onsdag ved Retten i Glostrup blevet idømt et år og tre måneders fængsel for at have stukket to personer ned.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Knivoverfaldet var en del af et større slagsmål i Glostrup Bowlinghal 22. april 2023.

»Manden blev anholdt kort efter slagsmålet på baggrund af effektivt politiarbejde. Han er tidligere dømt for vold – hvilket havde betydning for den straf, han blev idømt i går,« siger sagens anklager Mathias Johannsen i pressemeddelelsen.

Den 19-årige er blevet kendt skyldig i grov vold ved at have stukket to personer med kniv. De blev ramt i ben og bagdel.

Den 19-årige tog betænkningstid i forhold til, om han vil anke af dommen.