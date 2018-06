For helt at få klarlagt, hvad der skete, da en ung mand på 19 år fredag aften endte med at drukne, efter han i sjov var blevet skubbet ned i en sø ved Odense, kan politiet blive nødt til at afhøre flere af hans kammerater igen, da de var meget berørte under de første afhøringer.

Lørdag formiddag oplyser Fyns Politi til BT, at ingen er anholdt i sagen, men at der 'foreligger én sigtelse'.

»Der foreligger en sigtelse, ja, men jeg vil ikke komme ind på, hvad sigtelsen omhandler. Personen er blevet sigtet for at sikre vedkommendes rettigheder i forhold til de undersøgelser, der nu pågår fra politiets side. Så det er det, ligger i det umiddelbart,« fortæller vagtchef Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi.

»I løbet af den kommende uge skal der kigges på hændelsesforløbet, og så skal der tages stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med det. Jeg kunne også forestille mig, at der kan foreligge nogle yderligere afhøringer for at få hændelsesforløbet klarlagt, da de var meget påvirkede under de første afhøringer, men det er noget, man ser på i løbet af ugen,« tilføjer han.



Politiet modtog alarmopkaldet klokken 18.36 fredag aften.

I en pressemeddelelse oplyste politiet efterfølgende, at en ung mand på 19 år i sjov var blevet skubbet i vandet fra en badebro ved Davinde Sø sydøst for Odense - men, hvad vennerne tilsyneladende ikke vidste, var, at han ikke kunne svømme.

'Hændelsen er næsten så tragisk, som det kan være,' skriver politiet.

Da det gik op for kammeraterne, hvad der var ved at ske, sprang de i vandet og forsøgte at redde den 19-årige - men desværre forgæves.

'Der er forskellige vidneudsagn om, hvor længe den 19-årige lå i vandet, før det gik op for de øvrige, at han ikke kunne svømme. Det var de tilstedeværende, der bjærgede den 19-årige,' skrev politiet i pressemeddelelsen.

Ung mand druknet i Davinde Sø https://t.co/eA0cRwl6bz — Fyns Politi (@FynsPoliti) 1. juni 2018

Den 19-årige mand boede i Odense, hvor han studerede.

Ingen af de implicerede var spirituspåvirkede.

De pårørende er blevet underrettet.