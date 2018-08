En 19-årig mand er anholdt for voldtægt på Smukfest i Skanderborg og vil blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af lørdagen. Det skriver Ekstra Bladet.

Fredag formiddag anmeldte en 21-årig kvinde, at hun var blevet voldtaget på Smukfest i området 'Kærligheden', som er et festområde på festivallen, hvor der ofte er mange mennesker samlet på et relativt lille område.

»Efterforskningen afstedkommer, at vi i løbet af dagen anholder den formodede gerningsmand,« siger vicepolitiinspektør Poul Steffensen fra Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet, og forklarer at den formodede gerningsmand fremstilles i dag i grundlovsforhør.

Smukfest løber af stablen i netop disse dage. Festivalen afsluttes søndag den 12. august.

Ellers har der været relativt roligt på årets Smukfest. Torsdag måtte en ung mand, der fejrede sin 17-års fødselsdag, dog sendes hjem, da han opførte sig råbende og voldeligt. Han blev hentet i bil af sin mor og far og måtte fejre resten af dagen derhjemme.