En 19-årig mand er anholdt for et drabsforsøg der fandt sted 10. januar i Aalborg.

Den 19-årige, der har været efterlyst for drabsforsøget har været efterlyst af politiet. Selvom drabsforsøget fandt sted i Aalborg, er den 19-årige blevet anholdt på Sjælland.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete på Beatemindesvej klokken 21.10.

Kort efter sørgede ambulancepersonale for, at han fik behandling på stedet.

Efterforskningsleder, politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi fortæller, at efterforskningen fra starten pegede væk fra Nordjylland.

»Det var derfor vi, allerede den 12. januar 2024, fik varetægtsfængslet den 19-årige in absentia ved et grundlovsforhør – i tilfælde af at han skulle søge mod udlandet. Sporene ledte os dog til Sjælland, hvor gode kollegaer har været behjælpelige med at eksekvere på eftersøgningen, så vi i dag har kunnet tilbageholde og arrestere den 19-årige,« oplyser efterforskningslederen.

Det er forventningen, at den 19-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør tirsdag, hvor anklagemyndigheden vil kræve ham varetægtsfængslet.

