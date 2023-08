En 19-årig mand er natten til lørdag blevet anholdt efter fredagens skudepisode i Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Omkring klokken 02.00 anholdt vi en 19-årig ung mand centralt i Aalborg, som vi mistænker for at være impliceret i skudepisoden,« oplyser vagtchef Bruno Brix ifølge pressemeddelelsen:

»Det er stadig vores vurdering, at skudepisoden er et opgør i det kriminelle miljø i Aalborg, og at skuddene, der blev afgivet, var tiltænkt en eller flere specifikke personer.«

Et område af midtbyen i Aalborg var fredag aften afspærret. Foto: Presse-fotos.dk

Antallet af affyrede skud kendes endnu ikke.

Det var kl. 19.18, at en større politistyrke rykkede ud til et område nær hovedbiblioteket på Østerbro.

Området var i mange timer afspærret, men det er blevet ophævet i løbet af natten.

Umiddelbart tyder det på, at der blev affyret fra en bil mod en gruppering, oplyser vagtchef Bruno Brix. Men han understreger, at det er et foreløbigt billede af, hvad der er sket.

Han opfordrer borgere til at henvende sig til politiet, hvis man har set noget mistænkeligt, der kan have relation til skyderiet.

Eksempelvis hvis man været til stede i og omkring Rendsburggade på gerningstidspunktet.

»Vi er også stadig interesseret i at høre fra folk, der har set en sort Volvo med grå fælge køre fra Magasin, under Hovedbiblioteket via buspassagen og videre ud af Østerbro,« udtaler vagtchefen.

Tidligere har et vidne ifølge TV 2 Nord sagt, at en mand med elefanthue på hovedet kom ud af hovedbiblioteket. Derefter blev en bil beskudt. Bilen fortsatte kørslen.

Politiet oplyser lørdag morgen til B.T., at der ikke er sket ny i sagen i løbet af de tidlige morgentimer. Den sorte Volvo er således endnu ikke lokaliseret.

Der vil nu blive indsat tryghedspatruljer i området i weekenden.