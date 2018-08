En 19-årig mand fra Lemvig blev tidligt søndag morgen alvorligt kvæstet, da han bag rattet og alene i sin bil kørte galt på Nissumvej uden for Lemvig.

Midt- og Vestjyllands Politi fik kort før klokken fem melding fra en passerende bilist om, at der lå en bil på taget i grøften. Da ambulance og politi nåede frem til stedet kort efter, fandt de den 19-årige alvorligt tilskadekommen.

Så alvorligt, at der blev rekvireret en lægehelikopter, som fløj den kvæstede teenager til Aarhus Universitetshospital til akut behandling.

Den 19-årige var ved bevidsthed, da han blev fundet, men han kunne ikke nærmere gøre rede for, hvad der var gået forud for ulykken.

»Det eneste, vi ved på nuværende tidspunkt, er, at det er et solouheld, og at han er bragt til Aarhus,« siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi til bt.dk.

Der er rutinemæssigt blevet udtaget en blodprøve fra den uheldige bilist, ligesom der har været en bilinspektør på ulykkesstedet for at måle op.

Søndag sidst på eftermiddagen er der endnu ikke nyt om den 19-åriges tilstand.