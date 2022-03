I tre tilfælde, hvor en 18-årig mand fra Nordfyn er sigtet for at have begået voldtægt, indgår den videobaserede chatroulette OmeTV.

Det fremgik af den 18-åriges forklaringer til politiet, som mandag blev læst op under et grundlovsforhør ved Retten i Odense.

På datoerne 7. december, 26. december og natten til søndag 20. marts skulle den 18-årige ifølge anklagemyndigheden ved Fyns Politi have voldtaget tre forskellige piger, hvor den ene var under 15 år.

Selv erkendte den 18-årige at have haft sex med pigerne, mens han nægtede, at der skulle være tale om voldtægt.

Derudover nægtede han at have kendskab til, at den ene af pigerne var 14 år.

Ifølge den 18-årige, som var blevet anholdt og afhørt af politiet søndag formiddag, skyldtes anmeldelserne, at pigerne først gerne ville have sex med ham, men efterfølgende havde fortrudt.

I de første af de tre tilfælde forklarede han, at han havde mødtes med pigen i Odense, hvorefter de havde taget bussen sammen hjem til ham, mens de sendte beskeder på hinanden på Snapchat.

Over Snapchat havde han spurgte, om hun ville bolle, og hun havde ifølge hans forklaring svaret ja.

Efter det, der ifølge anklagemyndigheden var voldtægt, havde han spillet Fifa, mens hun havde været på OmeTV.

OmeTV var også stedet, den 18-årige mødte den 14-årige pige, han er sigtet for at have voldtaget 26. december hjemme hos sig selv.

I forbindelse med den seneste formodede voldtægt natten til søndag den 20. marts, var den sigtede på OmeTV både før og efter episoden, hvor begge parter ifølge den sigtede var påvirkede af alkohol.

Under oplæsningen af de tre pigers anmeldelser og forklaringer til politiet, blev dørene til grundlovsforhøret lukket.

Af sigtelserne mod den 18-årige fremgår det, at han i to af tilfældene skulle have brugt sin fysiske overlegenhed til at få sin vilje, og at pigerne sagde fra, mens den tredje pige skulle have frosset i situationen.

Efter grundlovsforhøret blev den 18-årige varetægtsfængslet frem til 13. april.

Ved varetægtsfængslingen af den sigtede lagde retten blandt andet vægt på, at der er tale om tre tilfælde inden for en kort periode, og at hans advokat allerede forud for det seneste tilfælde havde forklaret ham, hvordan han skulle forholde sig.

Derudover mente retten, at der var begrundet risiko for, at den 18-årige havde begået de formodede voldtægter, og at han kunne finde på at forsøge at påvirke pigernes forklaringer.

Den 18-årige ønskede ikke at kære afgørelsen.