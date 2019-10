En 18-års fødselsdag i Vejle udviklede sig torsdag aften voldsomt og trist for fødselaren.

Blandt gæsterne til fødselsdagen var fødselarens mor og bonusfar. Men det kan være, festens 18-årige centrum ville ønske, de var blevet væk.

I løbet af festen, der blev afholdt på diskoteket Barmix i den østjyske by, fik den 49-årige moder til fødselaren nemlig drukket sig til en ordentlig brandert.

Så voldsom var beruselsen, at personalet på diskoteket besluttede, at de ikke ville udskænke flere genstande til hende.

Og så gik det galt.

»Det gør, at begge forældre bliver truende over for barpersonalet - både verbalt og fysisk,« fortæller politikommissær Jesper Duus fra Patruljecenter Midt til Vejle Amts Folkeblad.

Den truende adfærd fra moderen og den 31-årige bonusfar betød, at politiet blev tilkaldt.

Her blev parret sigtet for overtrædelse af restaurationsloven, skriver mediet.

Ikke nok med sigtelsen fra politiet, så kan både moderen og bonusfaderen nu se frem til en karantæne fra diskotek Barmix på to år.

Men parrets - og politiets - aften sluttede ikke her.

Efter de havde forladt diskoteket gik der ikke længe, før det blev til et gensyn med politiet.

Omkring klokken 01.10 stødte en patrulje nemlig ind i parret igen.

Denne gang var den 49-årige og 31-årige kørende i en bil - med den 31-årige som fører.

Det syn fik betjentene til at stoppe bilen på Østergade. Og her fik bonusfaderen lov til at puste.

Det viste sig, at han havde indtaget for meget alkohol til lovligt at køre bil.

Så ud over sigtelsen fra tidligere og karantænen på Barmix er manden nu også sigtet for at have kørt spirituskørsel.