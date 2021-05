Mandag blev 18-årige Sofie Bendine Martinsen på tragisk vis slået ihjel under et sammenstød med en lastbil i den sønderjyske by Vojens.

Hun sad i bilen med sin veninde, og de drejede af uvisse årsager ud foran den tonstunge bil. Veninden overlevede, men Sofie Bendine Martinsen døde af sine kvæstelser.

Ulykken har fået en række borgere i byen til at udtrykke deres utilfredshed med det T-kryds, hvor den frygtelige episode fandt sted. De mener krydset er livsfarligt og går derfor på gaden med fakler onsdag aften.

Initiativtagere til arrangementet er Charlotte Nielsen, Nicole Mortensen og Kevin Jensen. Sidstenævnte er ikke selv fra Vojens men er gået med, fordi han meget gerne vil have gjort ulykkeskrydset sikkert, fortæller Charlotte Nielsen til B.T.

Her holder de fremmødte et minuts stilhed. Foto: Jens Anton Havskov Hansen Vis mere Her holder de fremmødte et minuts stilhed. Foto: Jens Anton Havskov Hansen

Før fakeloptoget skydes i gang holder man et minuts stilhed til minde om Sofie Bendine Martinsen.

»Jeg har ikke noget had til den chauffør. Det er på ingen måde hans skyld, og han er også blevet frikendt for det hele. Men det bliver overvældende og hårdt at skulle gå med i fakkeloptoget,« sagde Ole Martinsen, den afdøde kvindes far, tidligere til B.T.

Ifølge JydskeVestkysten har man i perioden fra 2016 og frem til 2020 registreret ni uheld ved krydset. Alle ni har været med materiel skade og ingen personskade indtil mandag.

Indtil videre er over 150 mennesker mødt op til fakkeloptoget ved Frøs Arena, der går skal begynde 19.30.

B.T. følger fakkeloptoget og har en journalist med til begivenhederne.