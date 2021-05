Klokken 17.07 sidste mandag blev Sofie Bendine Martinsen erklæret død. Hun blev 18 år gammel.

To timer forinden sad den 18-årige pige bag rattet i en bil med sin veninde på Østergade i Vojens. Venindeparret lagde an til at dreje ud på den stærkt trafikeret Ribevej.

Men af uvisse årsager kørte pigerne ud foran en tonstung lastbil, som bragede ind i siden på dem. Sofie Bendine Martinsen døde af sine kvæstelser, mens veninden blev bragt til sygehuset i kritisk tilstand. Hun er stadig indlagt.

Ulykken har nu fået borgerne på barrikaderne, og onsdag aften vil mindst 125 Vojens-borgere spadsere gennem byen i et fakkeloptog for Sofie Bendine Martinsen, hendes veninde, lastbilchaufføren og ikke mindst for at sætte fokus på det livsfarlige T-kryds, hvor ulykken skete.

Jeg har ikke noget had til den chauffør. Ole Martinsen, far til Sofie

Med en fakkel i hånden vil Sofie Bendine Martinsens far, Ole Martinsen, gå i front for optoget.

»Jeg har boet i Vojens i mange år, og jeg er utrolig glad for, at det her fakkeloptog for min datter, hendes veninde, som stadig er indlagt på Skejby Sygehus, og chaufføren. Politikerne har snakket i lang tid, men nu kommer der endelig fokus på det kryds,« siger Ole Martinsen.

For selvom det måske vil være nærliggende at tro, Ole Martinsen nærer en vrede mod lastbilchaufføren, så er det ingenlunde tilfældet. Snarere tværtimod.

»Jeg har ikke noget had til den chauffør. Det er på ingen måde hans skyld, og han er også blevet frikendt for det hele. Men det bliver overvældende og hårdt at skulle gå med i fakkeloptoget,« siger Ole Martinsens videre.

Det var i T-krydset ved Østergade og Ribevej, at ulykken skete. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Det var i T-krydset ved Østergade og Ribevej, at ulykken skete. Foto: presse-fotos.dk

Det er således også baggrunden for, at fakkeloptoget er for alle de tre, som har været ofre for ulykken. Borgerne i Vojens har nemlig i årevis kæmpet for, at T-krydset ved udmundingen af Østergade, hvor Ribevej kører på tværs, bliver lavet om.

Ifølge JydskeVestkysten har man i perioden fra 2016 og frem til 2020 registreret ni uheld ved det pågældende kryds. Alle ni har været med materiel skade og ingen personskade, men i de fleste af dem er venstresvingende fra Østergade kørt ud foran ligeudkørende på Ribevej – akkurat som det var tilfældet i sidste uges dødsulykke.

Det betød ifølge JydskeVestkysten, at krydset i 2019 blev udpeget som en såkaldt 'sort plet' – altså et kryds, der holdes under særlig observation.

Initiativtager: Borgerne er utrygge

Charlotte Nielsen er en af to initiativtagere til fakkeloptoget onsdag aften. Hun fortæller, at man har været nødsaget til at anmelde fakkeloptoget som en demonstration af hensyn til det aktuelle forsamlingsforbud.

Det var i dette kryds, at ulykken skete. Vis mere Det var i dette kryds, at ulykken skete.

»Det er for dem alle tre, fordi vi synes, at alle tre et eller andet sted er ofre for det her, selvom det selvfølgelig er gået værst ud over Sofie, som nu er gået bort,« siger hun og tilføjer:

»Men det er også en demonstration for en ny rundkørsel på stedet, fordi der er så mange Vojens-borgere, som er utrygge, når de kommer i det kryds. Der er næsten aldrig stop mellem de biler, som kommer kørende på Ribevej, så man er nødt til at tage en chance, hvis man skal over og dreje til venstre,« siger hun.

Om der nogensinde kommer en rundkørsel, er uvist, men ifølge JydskeVestkysten har Vejdirektoratet lagt op til, at man løser problemet i de pågældende kryds med en rundkørsel.

Charlotte Nielsen fortæller, at 125 personer har købt en fakkel til optoget onsdag aften. Faklerne koster 20 kroner stykket, og pengene vil gå til en bårebuket til Sofie Bendine Martinsen, når hun bisættes fredag i domkirken i Haderslev.

Derudover vil både den kvæstede veninde og chaufføren også modtage en buket blomster.

»Vi kommer til at gå en lille kilometer og slutter i det kryds, hvor ulykken skete,« lyder det afslutningsvis fra Charlotte Nielsen.